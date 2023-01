DJ MARKET TALK: Entregas da Airbus em 2022 ficaram abaixo do esperado

(DJ Bolsa)-- A Airbus entregou 661 aeronaves a clientes no ano passado, mas este número ficou abaixo do esperado pelo mercado, diz Chloe Lemarie, do Jefferies, numa nota. A fabricante europeia disse em dezembro que o alvo anterior de 700 entregas era inalcançável. As entregas ficaram 5% abaixo das expectativas do mercado de cerca de 680 entregas, diz Lemarie. As entregas de dezembro foram de 98 aviões, abaixo da expectativa de Lemarie de 105 aviõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.