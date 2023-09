DJ MARKET TALK: Entregas da Airbus em agosto superaram previsões do Deutsche Bank

(DJ Bolsa)-- A Airbus entregou mais aviões em agosto do que o previsto por Christophe Menard, do Deutsche Bank, um sinal positivo num mês considerado mais fraco que os outros, escreve o analista numa nota de research. A fabricante europeia de aviões entregou 52 aeronaves aos clientes no mês passado, contra as expectativas de Menard de cerca de 48 unidades. "É um dos desempenhos mais fortes em agosto dos últimos anos, exceto em 2016 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.