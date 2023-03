DJ MARKET TALK: Entregas da Airbus em fevereiro revelam lento início do ano

(DJ Bolsa)-- A fabricante de aviões europeia Airbus entregou 46 aviões aos clientes em fevereiro, registando um início do ano relativamente lento depois de ter entregue 20 aviões em janeiro, refere a analista do Jefferies Chloe Lemarie numa nota aos clientes. Embora as entregas de fevereiro tenham ficado acima da previsão do Jefferies de 41, o número representa uma queda homóloga de 6%, assinala Lemarie. As entregas até agora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.