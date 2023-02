DJ MARKET TALK: Entregas da Airbus em janeiro mostram início de ano lento

(DJ Bolsa)-- A fabricante europeia de aviões Airbus entregou 20 aparelhos a clientes em janeiro, marcando um início de ano lento, já que o número é o mais baixo desde 2010, excluindo abril de 2020, no auge da pandemia, escreveram analistas do Citi numa nota aos clientes. "No entanto, esperávamos um início lento, pois a Airbus transferiu pessoal da produção da linha de montagem final para colocar peças que faltavam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.