DJ MARKET TALK: Entregas da Airbus em junho refletem ímpeto

(DJ Bolsa)-- A entrega de 72 aviões pela Airbus a 48 clientes em junho representa um mês forte para a fabricante europeia de aviões, escreve Charles J Armitage, do Citi. O grupo entregou 63 aviões em maio e tem como meta 720 entregas este ano. "Após um início de ano lento, as entregas mensais ficaram acima da média recente nos últimos três meses e as entregas acumuladas no 1S foram de 316, ou 43% da meta de 720"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.