DJ MARKET TALK: Entregas da Airbus travadas por problemas de fornecimento

(DJ Bolsa)-- As entregas da Airbus estão ligeiramente aquém do registado em anos anteriores, mas é mais uma questão de problemas as cadeias de fornecimento do que um sinal de menor procura, diz Charles Armitage, analista do Citi, numa nota de research. A fabricante de aviões europeia não registou encomendas de aviões novos e entregou 39 aeronaves no mês de agosto. Os 382 aviões entregues até agora representam 55% ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone