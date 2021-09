DJ MARKET TALK: Entregas da Boeing superam as estimativas

(DJ Bolsa)-- A Boeing entregou 22 aviões em agosto, bastante acima das estimativas dos analistas, mas as entregas de modelos militares representaram a maior parte da diferença face ao previsto. Os 14 aviões MAX entregues ficaram aquém da taxa de produção atual, num mês calmo em termos sazonais, mas os seis aviões de fuselagem larga superaram a Airbus, ainda que as entregas do 787 estejam suspensas. A fabricante de aviõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone