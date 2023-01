DJ MARKET TALK: Entregas da Volkswagen no quarto trimestre dececionaram

(DJ Bolsa)- Todas as marcas de carros de passageiros da Volkswagen revelaram um aumento das entregas no quarto trimestre, mas os constrangimentos contínuos da oferta determinaram que estas ficassem abaixo das expectativas, referem analistas do Citi. A fabricante automóvel alemã entregou 2.206.400 veículos entre outubro e dezembro, uma subida homóloga de 14%. Contudo, as entregas ficaram cerca de 12% abaixo do consenso da Visible Alpha, dizem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.