DJ MARKET TALK: Entregas de aviões da Airbus estão acima da média histórica

(DJ Bolsa)-- A Airbus entregou 55 aviões a clientes em setembro e 488 desde que o ano começou, um desenvolvimento encorajador já que as entregas estão acima da média histórica, escreve o analista do Citi Charles J Armitage numa nota aos clientes. O número de 488 significa que a fabricante de aviões está já a 68% do alvo de entregas anuais de 720, diz a Armitage, comparando com a recente média histórica de ...