DJ MARKET TALK: Entregas de aviões da Boeing afundam em abril

(DJ Bolsa)-- A entrega pela Boeing de 26 aviões em abril representa uma grande queda face aos 64 de março, e apenas aumenta a pressão no segundo semestre para que a empresa atinja as previsões recentemente reiteradas para 2023. As entregas do MAX ficaram um pouco acima de metade do ritmo de entregas, com o reinício dos trabalhos após problemas na cauda do avião, embora os seis 787 entregues tenham mantido pelo menos o cash flow ...