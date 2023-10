DJ MARKET TALK: Entregas de setembro da Airbus estão abaixo das expectativas

(DJ Bolsa)-- A fabricante de aviões europeia Airbus vai precisar de acelerar as entregas de aviões para atingir o alvo para o ano depois de ter entregue apenas 55 aviões a clientes em setembro, escreve Christophe Menard, do Deutsche Bank, numa nota de research. As entregas de setembro foram melhores do que as 52 unidades de agosto, mas abaixo da previsão do Deutsche Bank de 64 entregas. A Airbus entregou 488 aviões nos primeiros nove meses ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.