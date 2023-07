DJ MARKET TALK: Entresto da Novartis não deve enfrentar concorrência até 2026

(DJ Bolsa)-- O medicamento Entresto da Novartis não deve enfrentar concorrência de medicamentos genéricos até cerca de 2026 apesar de um tribunal ter invalidado a combinação de patentes do medicamento para insuficiência cardíaca, diz o analista do Citi Andrew Baum numa nota. Versões genéricas do Entresto devem ter um pico de vendas nos EUA de $4,2 mil milhões e pode ter um impacto nos lucros por açã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.