DJ MARKET TALK: Erste AM mantém portefólio por agora apesar de crise ucraniana

(DJ Bolsa)-- A Erste Asset Management vai manter as posições nos seus fundos e portefólios por enquanto apesar da tensão Rússia-Ucrânia, mas espera que a volatilidade continue elevada, refere a firma. A situação pode evoluir para um impasse frágil definido pelas comedidas sanções impostas inicialmente pelo Ocidente contra a Rússia de forma a manter a ameaça de penalizações mais severas, diz ...

