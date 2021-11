DJ MARKET TALK: Escassez de obrigações verdes leva a prémio

(DJ Bolsa)-- A popularidade das obrigações verdes levou a uma tendência de acumulação, reduzindo a liquidez e aumentando os diferenciais de preços comparando com as pares convencionais, diz Kris Atkinson, gestor de portefólio da Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond Fund. "Aqueles que tentam justificar o greenium [prémio verde] podem argumentar que a escassez relativa das obrigações verdes deve fazer com que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

