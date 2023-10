DJ MARKET TALK: Espanha ajudada por consumo interno

(DJ Bolsa)-- A procura interna está a ajudar a economia de Espanha a superar os pares da Zona Euro, apesar do atual limbo político, escrevem os economistas Claus Vistesen e Melanie Debono da Pantheon Macroeconomics. O produto interno bruto de Espanha cresceu 0,3% no terceiro trimestre, provavelmente acima do crescimento previsto para esta semana na Alemanha, França e Itália, dizem Vistesen e Debono. O consumo das famílias está a impulsionar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.