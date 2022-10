DJ MARKET TALK: Espanha deve crescer 4,4% em 2022, 1,0% em 2023

(DJ Bolsa)-- O PIB de Espanha deve crescer 4,4% em 2022, de acordo com o BBVA Research. O banco espanhol elevou a projeção para este ano de 4,1%, graças ao forte consumo de não residentes, que reforçou o crescimento económico no segundo trimestre, disseram economistas do BBVA. As exportações de bens também mostraram robustez apesar dos custos de produção mais elevados e dos problemas na cadeia de distribuiç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.