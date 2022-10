DJ MARKET TALK: Espanha deve manter tendência de abrandamento no 4T

(DJ Bolsa)-- A economia espanhola abrandou acentuadamente no 3T e deve continuar a travar no 4T, disse a economista da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota de research. O impulso à economia com a reabertura do turismo de verão já praticamente se dissipou no terceiro trimestre e os rendimentos reais das famílias devem continuar a cair nos próximos meses, afetando o consumo, diz Debono. A incerteza relacionada com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.