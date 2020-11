DJ MARKET TALK: Espanha e Itália perto de confinamento nacional "versão light"

(DJ Bolsa)-- Espanha e Itália, as únicas duas grandes economias da Europa que ainda não aplicaram um segundo confinamento, vão continuar a aplicar mais restrições nos próximos dias, diz Federico Santi, analista sénior da Eurasia Group para a Europa. "Embora não esteja iminente, ambos [os países] vão caminhar para um confinamento nacional 'light' nas próximas duas semanas, a menos que haja uma ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone