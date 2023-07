DJ MARKET TALK: Espanha terá expansão do PIB mais elevada entre países desenvolvidos

(DJ Bolsa)-- Espanha vai registar o crescimento mais rápido entre as economias mais avançadas em 2023, de acordo com as previsões atualizadas do Fundo Monetário Internacional. A economia espanhola deve registar um crescimento de 2,5% este ano, uma revisão em alta face aos 1,5% previstos em abril pelo FMI. A projeção de crescimento foi revista em alta devido à robustez dos serviços e turismo, fatores que também levaram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.