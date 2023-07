DJ MARKET TALK: Esperam-se medidas detalhadas para impulsionar setor privado da China

(DJ Bolsa)-- Os planos mais detalhados para impulsionar a economia da China devem ser anunciados nas próximas semanas depois de o Partido Comunista e o Conselho de Estado da China terem divulgado um comunicado conjunto na quarta-feira a prometer mais apoio para o setor privado, diz Erin Xin, economista do HSBC, numa nota. "O setor privado da China tem sido há muito uma parte mais eficiente da economia, mas com a recente recuperação a mostrar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.