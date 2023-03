DJ MARKET TALK: Estabilização da confiança em França mostra resiliência

(DJ Bolsa)-- A estabilização da confiança empresarial em França nos últimos meses sugere que a atividade económica está mais resiliente do que se previa, diz a economista sénior do ING Charlotte de Montpellier numa nota. As empresas continuam relativamente confiantes apesar das tensões em torno da reforma das pensões e qualquer impacto na atividade deve ser compensado no resto do ano, diz. Ainda assim, o facto de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.