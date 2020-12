DJ MARKET TALK: Estará a Exxon em risco de excesso de alavancagem financeira?

(DJ Bolsa)-- Com a Exxon prestes a sofrer uma depreciação acentuada, o rácio dívida/capitalização pode aumentar de forma preocupante. "O anúncio da ExxonMobil de que vai registar $17 mil milhões a $20 mil milhões em imparidades após impostos degrada o já substancial disparo da empresa em termos de alavancagem financeira", disse o vice-presidente da Moody's, Pete Speer. "Com esse encargo acrescentado ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

