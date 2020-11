DJ MARKET TALK: Estilo errático e conflituoso de Trump é problemático para a UE

(DJ Bolsa)-- O estilo errático e conflituoso do Presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu desprezo por regras e instituições multilaterais, bem como o seu apoio ao Brexit, têm sido grandes problemas para a União Europeia nos últimos anos, diz Holger Schmieding, economista do Berenberg. As táticas comerciais agressivas e imprevisíveis dos EUA contribuíram para uma diminuição da confiança industrial global ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone