DJ MARKET TALK: Estimativas de produção minério de ferro da Rio Tinto em 2024 recuam

(DJ Bolsa)-- A orientação de expedições de minério de ferro de Pilbara para 2024 da Rio Tinto é, em média, 2% mais fraca do que as expectativas do mercado, e o mix dos produtos SP10 de baixa qualidade também é maior do que o previsto, disseram analistas do Morgan Stanley. Isso significa que o Ebitda previsto pela mineradora para 2024 pode acabar por ficar um pouco abaixo do estimado anteriormente, disse a empresa. "...