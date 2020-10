DJ MARKET TALK: Estímulos nos EUA não devem surgir antes das eleições

(DJ Bolsa)-- As perspetivas de um pacote de estímulo orçamental nos EUA estão a diminuir, pelo menos antes das eleições, diz Paer Magnusson, estratega sénior de taxas do Swedbank num webinar esta quinta-feira. "Parece que não vamos ter um pacote de estímulos em breve", diz. Tendo em conta que o mandato do Presidente termina a 20 de janeiro, "só no final de janeiro é que pode ser adotado um novo pacote ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

