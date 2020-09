DJ MARKET TALK: Estímulos políticos não vão impulsionar inflação no curto prazo

(DJ Bolsa)-- Os efeitos da fragilidade da demanda devem continuar dominando os dos constrangimntos da oferta, deixando o núcleo da inflação moderado na maioria das zonas do mundo durante os próximos anos, diz Jennifer McKeown, da Capital Economics. As medidas políticas, incluindo os cortes temporários do IVA, vão ajudar a manter a inflação reduzida no curto prazo, em particular na Europa, diz McKeown. "É pouco ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

