DJ MARKET TALK: Estratégia de baixo carbono da Eni suporta objetivos climáticos

(DJ Bolsa)-- A estratégia melhorada de baixo carbono da Eni suporta o rumo da petrolífera italiana em direção à neutralidade carbónica, referem as analistas do Goldman Sachs Michele Della Vigna e Yulia Bocharnikova numa nota de research. A Eni, que reportou os resultados do quarto trimestre na semana passada, manteve o alvo de reduzir as emissões Scope 1, 2 e 3 em 35% até 2030 e em 80% até 2040. A empresa refere que a ...