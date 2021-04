DJ MARKET TALK: Estratégia de negócio da Merck não é determinada por tamanho

(DJ Bolsa)-- A Merck diz que planeia utilizar os esperados $9 mil milhões de dividendo do iminente spinoff de alguns produtos num novo negócio de para fazer investimento, e que a farmacêutica está á espera de fazer investimento de todos os tamanhos. "Estamos abertos a todas as formas de acordos", disse o presidente da Merck, Rob Davis, numa chamada com analistas depois de empresa ter publicado os resultados trimestrais. Davis, que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone