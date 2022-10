DJ MARKET TALK: Estratégia do Credit Suisse precisa de estabilizar receitas

(DJ Bolsa)--O Credit Suisse está numa fase crucial antes da mais atualização estratégica prevista para 27 de outubro, disse o analista do Berenberg, Eoin Mullany, numa nota. Até a estabilização dos negócios e sinais de que os lucros estão a encarrilar, é difícil estar otimista nas ações, disse Mullany. A incerteza no terceiro trimestre terá prejudicado os negócios, devido a notícias indesejadas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.