DJ MARKET TALK: EUA continuam a enfrentar abrandamento apesar de retalho resiliente

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA continua a enfrentar um abrandamento, "à medida que a desaceleração do emprego e do crescimento salarial se instalam e o impacto desfasado das subidas das taxas tem um impacto adicional", diz Andrew Hunter, da Capital Economics, numa nota sobre as fortes vendas a retalho desta quinta-feira, que subiram 0,6% em dezembro contra um ganho de 0,3% em novembro e um consenso de 0,4%. Hunter refere que "há... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.