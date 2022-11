DJ MARKET TALK: EUA devem cair em recessão no próximo ano

(DJ Bolsa)-- A S&P Global Ratings espera que os EUA caiam em recessão em 2023. Os preços elevados e os aumentos agressivos das taxas de juro estão a causar uma redução do consumo pelas famílias e cortes de custos pelas empresas, diz a S&P. A agência refere que "com a continuação do conflito Rússia-Ucrânia, a escalada de tensões sobre Taiwan e o abrandamento da China a exacerbar as pressõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.