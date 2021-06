DJ MARKET TALK: EUA devem registar maior crescimento em 70 anos

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA deve registar uma espécie de mini boom no verão, com o PIB real a crescer 13% em termos homólogos no 2T, diz Gregory Daco, economista-chefe da Oxford Economics para os EUA. A economia deve crescer 7,7% no total de 2021, o melhor registo desde 1951, diz. O consumo privado vai continuar a ser o motor do crescimento este ano, graças à diminuição dos receios com o vírus, estabilização dos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

