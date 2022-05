DJ MARKET TALK: EUA devem ter mantido contratações elevadas em abril

(DJ Bolsa)-- Os dados do emprego de abril devem mostrar que foram criados 440.000 postos de trabalho, diz Stephen Stanley, economista-chefe da Amherst Pierpont, numa nota. A procura por mão-de-obra ainda é muito elevada e a principal questão é por quanto tempo as empresas serão capazes de atrair centenas de milhares de novos trabalhadores por mês antes de a mão-de-obra escassear, diz. "Com base na recente melhoria da taxa de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone