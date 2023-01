DJ MARKET TALK: EUA devem ter mantido ritmo de crescimento no 4T

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA deve ter crescido a um ritmo anualizado de 3,6% no quarto trimestre em comparação com o trimestre anterior, mais do que os 3,2% registados no terceiro trimestre, dizem economistas do UniCredit. O PIB deve ter sido suportado pelo consumo privado robusto, exportações líquidas e uma mudança positiva nos inventários, ao passo que a despesa pública também deve ter aumentado, dizem numa nota. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.