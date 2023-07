DJ MARKET TALK: EUA enfrentam recessão moderada, não grave - Jefferies

(DJ Bolsa)-- Os EUA devem enfrentar uma recessão ligeira em vez de grave no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, diz Mohit Kumar, economista-chefe financeiro para a Europa de estratégia de taxas de juro do Jefferies, numa nota. Em linha com o mercado, o Jefferies espera que a Reserva Federal dos EUA aumente as taxas em 25 pontos base na reunião de quarta-feira e depois disto "vamos começar a preparar o nosso portefó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.