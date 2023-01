DJ MARKET TALK: EUA, Europa devem enfrentar recessões menos profundas

(DJ Bolsa)-- Em 2023, as economias dos EUA e da Europa devem ver uma transição para a normalidade após uma série de choques nos últimos três anos, dizem economistas do Berenberg numa nota. Contudo, isso não quer dizer que as economias vão voltar aos períodos de inflação muito baixa e taxas de juro de zero, mas devem experienciar altos e baixos cíclicos e uma inflação mais volátil, dizem. A ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.