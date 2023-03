DJ MARKET TALK: EUA fecham em alta com apoio da banca ao First Republic

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA subiram no final da sessão desta quinta-feira com 11 dos grandes bancos dos EUA a fazerem depósitos não assegurados de $30mM para o First Republic Bank, uma decisão que pode proteger a totalidade do sistema bancário. O First Republic fechou em alta de 10% nos $34,38 depois de ter chegado a negociar a $19,80. O BCE aumentou as taxas de juro em 50 pontos base apesar da turbulência na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.