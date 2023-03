DJ MARKET TALK: EUA fecham em alta com UBS a comprar Credit Suisse

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA subiram esta segunda-feira depois de os reguladores terem desenhado um acordo para o UBS comprar o rival Credit Suisse, alimentando as expectativas de que o setor bancário pode ser estabilizado. A Fed e outros cinco bancos centrais disseram que coordenaram a ação para impulsionar a liquidez dos acordos de linhas swap do dólar dos EUA, prevendo a possível procura por fundos. O First Republic ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.