DJ MARKET TALK: EUA fecham em baixa com receios sobre setor financeiro

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA fecharam em baixa, mas afastados dos mínimos com os receios bancários a espalharem-se para a Europa com uma queda de 24% para as ações do Credit Suisse. O First Republic caiu 21% estando em baixa de 62% esta semana. As ações da energia tiveram um desempenho pior do que as financeiras, em baixa de 5,4% com os preços do petróleo a atingirem mínimos de 15 meses. O stress ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.