DJ MARKET TALK: EUA podem ver crescimento limitado da produção de petróleo - DOE

(DJ Bolsa)-- O Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, diz que a produção de petróleo dos EUA, que está atualmente nos 12M de barris por dia face a 13M no pré-pandemia, pode ter dificuldade em crescer porque a prolífica bacia de Permian do oeste do Texas e do Novo México não tem gasodutos de gás natural suficientes, e as empresas não estão a explorar muitos novos poços. O DOE nota que há mais de dois ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.