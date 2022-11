DJ MARKET TALK: EUR mantém ganhos após dados económicos

(DJ Bolsa)-- O euro continua em alta contra o dólar esta terça-feira, depois de dados terem mostrado que a confiança económica da Alemanha melhorou mais do que o esperado em novembro. O indicador ZEW de sentimento económico subiu para -36,7 pontos em novembro, face a -59,2 pontos em outubro. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma leitura de -50,0 pontos. Outros dados do Eurostat confirmaram que a Zona Euro cresceu ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.