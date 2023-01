DJ MARKET TALK: EUR sobe após BCE sinalizar subidas de 50pb

(DJ Bolsa)-- O euro sobe esta segunda-feira, depois de Klaas Knot, membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu, ter dito que o banco central deve fazer subidas de taxas de 50 pontos base nas próximas reuniões. O EUR/USD ganha 0,4% para 1,0909 depois de ter alcançado máximos de nove meses a 1,0927, segundo a FactSet. Knot disse ao canal holandês WNL no domingo que é provável uma subida de 50 pontos base das taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.