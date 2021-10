DJ MARKET TALK: EUR/GBP pode disparar em qualquer direção

(DJ Bolsa)-- O atual baixo custo das opções que protegem contra as grandes oscilações do euro em relação à libra -- demonstrado pelos baixos níveis de volatilidade implícita -- apresenta uma oportunidade atrativa para apostar em grandes movimentos, disse o CEO da Macro Hive, Bilal Hafeez. O EUR/GBP pode movimentar-se acentuadamente em qualquer direção, já que há alguma especulação em torno ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

