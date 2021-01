DJ MARKET TALK: Euro acentua queda contra dólar após comentários de membro do BCE

(DJ Bolsa)-- O euro prolonga as quedas contra o dólar, depois de declarações feitas pelo membro do Banco Central Europeu Klaas Knot sobre a robustez da moeda e antes da decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA esta quarta-feira, às 1900 TMG. O EUR/USD cai 0,8% para um mínimo de uma semana de 1,2062, de acordo com a FactSet. Numa entrevista à Bloomberg, esta quarta-feira, Knot sugeriu que o BCE pode cortar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

