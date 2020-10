DJ MARKET TALK: Euro cai contra o dólar com diminuição das expectativas de estímulos

(DJ Bolsa)-- O euro cai contra o dólar devido às dúvidas sobre se um novo pacote de estímulos orçamentais será assinado nos EUA antes das eleições presidenciais de novembro. "As eleições presidenciais dos EUA estão a apenas 12 dias de distância, antes disso ninguém quer comprometer-se demasiado com uma direção específica do EUR/USD", diz a analista do Commerzbank Esther Reichelt.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone