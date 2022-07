DJ MARKET TALK: Euro cai para a paridade contra o dólar após dados do ZEW

(DJ Bolsa)-- O euro caiu para a paridade contra o dólar depois de uma sondagem importante ter mostrado que o sentimento económico alemão deteriorou-se mais significativamente do que o esperado em junho. O EUR/USD cai para 1,0000 -- o nível mais baixo desde novembro de 2002 -- depois dos dados, face a 1,0012 antes, de acordo com a FactSet. O indicador do sentimento económico do ZEW para a Alemanha caiu 25,8 pontos para -53,8 pontos em julho.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

