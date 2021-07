DJ MARKET TALK: Euro continua a ser moeda de financiamento preferida após BCE

(DJ Bolsa)--A nova orientação futura do Banco Central Europeu divulgada na quinta-feira significa que as taxas de juro vão ficar mais baixas por mais tempo e o euro será visto como uma das moedas de financiamento preferidas, disse o ING. "Certamente não havia nada de otimista para o euro na reunião de ontem do BCE", disseram analistas do ING. O BCE ficará satisfeito com o facto do o comércio ponderado em euros ter ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

