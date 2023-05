DJ MARKET TALK: Euro continua em baixa depois dos dados do PMI da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O euro mantém-se em baixa contra o dólar depois de uma sondagem importante da atividade industrial da Zona Euro ter contraído mais do que o esperado em maio, mas a atividade dos serviços cresceu mais do que o esperado. O índice de gestores de compras, ou PMI, para a indústria da Zona Euro da S&P caiu para 44,6 pontos em maio face a 45,8 pontos em abril, abaixo da leitura de 46,0 pontos esperada pelos analistas consultados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.