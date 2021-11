DJ MARKET TALK: Euro deve manter-se fraco com queda das yields alemãs

(DJ Bolsa)-- O euro deve ficar abaixo da fasquia de $1,15 no curto prazo com a queda das yields alemãs na sequência dos novos receios sobre a Covid-19, refere o UniCredit. O spread entre as yields dos Treasurys e as yields das Bunds a 10 anos aumentou para além dos 180 pontos base, penalizando o EUR/USD, refere o estratega de forex do UniCredit Roberto Mialich. O EUR/USD recua 0,7% para 1,1292 depois de atingir um mínimo de 16 meses de 1,1250,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

