DJ MARKET TALK: Euro deve terminar 2022 mais sólido depois de reunião do BCE

(DJ Bolsa)-- O euro deve terminar o ano em melhor forma depois de o Banco Central Europeu ter sinalizado mais aumentos significativos das taxas de juro na reunião de quinta-feira, refere o Unicredit Research. A presidente do BCE, Christine Lagarde, foi hawkish na quinta-feira, sinalizando a intenção do BCE de aumentar as taxas a um ritmo de 50 pontos base e mais do que os mercados descontavam antes da reunião, diz o analista de forex do Unicredit ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.